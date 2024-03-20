20марта 2024
среда
|
Андрей Воробьев: В этом году в Подмосковье расчистят 27 водоемов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Марта 2024, 21:53
Это 14 объектов, включенных в программу «100 прудов и озер», и 13 прудов, вызывавших наибольшую обеспокоенность жителей, которые приведут в порядок по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Наше Подмосковье – это природа, уютные места для отдыха на природе, семьей, с детьми. Это и пляжи, и набережные, и благоустроенные лесопарки. Скоро лето, а значит и наши жители, и гости будут много времени проводить у водоёмов. У нас в Подмосковье почти 2000 озер, 1000 прудов, около 130 обводненных карьеров. Каждый год их посещают порядка 15 миллионов человек. Наша задача – сделать так, чтобы отдых у воды был комфортный и безопасный, - отметил Андрей Воробьев. – С 2021 года у нас действует программа «100 прудов и озер». Мы ее перевыполнили еще в 2022-ом, и на сегодняшний день расчистили уже 152 водоема общей площадью почти 700 гектаров. Активное участие в программе принимают жители, которые ежегодно голосуют на «Доброделе». В этом году, учитывая мнение людей, мы приведем в порядок еще 14 прудов. Плюс дополнительно очистим 13 водоемов, которые также требуют нашего внимания».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
утром 0 +2 днем +7 +9
Котировки
Партнеры