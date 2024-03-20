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Более 86 млн звонков поступило на единый номер спасения «112» в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Марта 2024, 21:53
В Систему-112 с момента начала работы на территории Московской области (1 июня 2015 года) поступило уже свыше 86 млн вызовов, передает пресс-служба ведомства.
«За период работы единого номера "112" на территории Подмосковья профессиональная помощь и поддержка была оказана каждому обратившемуся. Операторы единого номера спасения работают в круглосуточном режиме для оказания помощи всем жителям и гостям Подмосковья», - говорится в сообщении.
На номер «112», как правило, звонят люди, попавшие в беду, когда нужна помощь экстренных оперативных служб – полиции, ГИБДД, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, аварийной газовой службы, МЧС. Обращения при этом всегда разные – от угрозы жизни человеку, когда счет на спасение идет на секунды, до оказания помощи животным, угодившим в ловушку или застрявшим на дереве.
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