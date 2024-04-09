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Губернатор проверил строительную готовность детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Апреля 2024, 12:35
Строительная готовность детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске – почти 90%. Его откроют уже летом. Это флагманский проект в развитии детского здравоохранения Московской области, который поддержал Президент, передает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Ежегодно по ОМС медицинскую помощь в Центре смогут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов, еще 150 тыс. ребят будут иметь возможность проходить здесь обследование, консультироваться с лучшими врачами.
Губернатор Московской области проверил, как идет завершающий этап работ, а также осмотрел палаты для размещения детей с родителями, приемное и операционное отделения, отделение шоковой реанимации и рентген-кабинет.
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