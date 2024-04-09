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Московский областной госпиталь для ветеранов воин начал проводить лечение заболеваний щитовидной железы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Апреля 2024, 12:37
В Московском областном госпитале для ветеранов войн внедряют новые методы лечения различных нарушений функции щитовидной железы, включая случаи недостаточного или избыточного выделения гормонов, увеличения
размера железы, различных опухолей и аутоиммунных заболеваний. Пациенты проходят комплексное обследование и предоперационную подготовку в терапевтическом отделении. Проведение подобных вмешательств стало возможным благодаря выходу на работу нового специалиста - хирурга-эндокринолога, который имеет многолетний опыт работы в области эндокринологии, передает пресс-служба регионального Минздрава.
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