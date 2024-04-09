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Более 390 тыс. детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Апреля 2024, 12:37
Жители Московской области, в том числе дети, могут пройти бесплатную диспансеризацию профилактический медицинский осмотр. Более 390 тыс. детей прошли профосмотры с начала года, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и в школе. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения и только с начала года медицинские осмотры прошли уже более 390 тыс. детей. Получить результаты можно в цифровом формате, для этого родителю нужно зайти в медкарту в личном кабинете регпортала Госуслуг», - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
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