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СНТ «50 лет Победы» надлежит выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Апреля 2024, 12:38
Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужили материалы проверки, поступившие из ГУ МВД России по Московской области с жалобой на нарушение СНТ «50 лет Победы» Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг? информирует пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Рассмотрев указанные материалы Управление возбудило дело об административном правонарушении по признакам нарушения Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг. По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении Управление вынесло постановление о привлечении СНТ "50 лет Победы" к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», - говорится в сообщении.
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