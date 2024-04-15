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В Московской области стартовали Всероссийские проверочные работы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Апреля 2024, 15:20
С 15 апреля по 17 мая обучающиеся школ Московской области будут писать Всероссийские проверочные работы (ВПР). Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования региона.
Даты проведения ВПР устанавливаются школами самостоятельно. В 4 классе напишут три работы: по математике, русскому языку и окружающему миру.
В 5-8 классах предусмотрено четыре работы. Пятиклассники напишут ВПР по математике, русскому языку, истории и биологии. Шестиклассники напишут по математике, русскому языку и двум предметам на выбор (история, биология, география, обществознание).
В 7 классах обязательными являются математика, русский язык и два предмета на выбор. Физика добавится к тем предметам, что и в 6 классе. А в 8 классах — химия.
Предметы по выбору будут распределяться так, чтобы один из них был из общественных наук, а другой — из естественных. Школы узнают, какие предметы писать, за неделю до проведения ВПР.
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