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Фермеры региона могут стать участниками программы «Подмосковные 10 га»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Апреля 2024, 15:21
На территории Московской области реализуется программа «Подмосковные 10 га», которая позволяет КФХ получить земельный участок от 10 до 200 га в безвозмездное пользование на срок до 6 лет, информирует пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
На сегодняшний день в Подмосковье 52 свободных участка, некоторые из которых расположены в городских округах Егорьевск, Шатура и Серебряные пруды.
Критерии для участников: отсутствие налоговых задолженностей; регистрация КФХ в Подмосковье; готовность к выполнению обязательств по эффективному использованию земельного участка.
Необходимые документы: соглашение или решение о создании КФХ; обязательство заявителя по достижению эффективности использования з/у (в первый и последующие годы); справка об отсутствии задолженности по налогам; заявление.
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