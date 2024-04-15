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Более 18 тыс. субъектов МСП зарегистрировали в Подмосковье с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Апреля 2024, 15:21
В Московской области продолжает расти число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). С начала 2024 года количество компаний выросло более чем на 18 тыс. Об этом информирует пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что всего на данный момент в регионе работают свыше 452 тыс. компаний сектора малого и среднего предпринимательства.
«В первом квартале этого года в Подмосковье зарегистрировано более 18 тыс. субъектов МСП, из которых 14,8 тыс. — индивидуальные предприниматели», — сказала Зиновьева.
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