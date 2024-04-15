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Порядка 4 тыс. раз жители Подмосковья обратились в экстренные службы через мобильное приложение Системы-112
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Общество — 15 Апреля 2024, 15:22
Мобильное приложение «112 МО» было запущено в 2017 году, с этого момента через него в службу спасения пользователи обратились уже свыше 24 тыс. раз, только в этом году порядка 4 тыс. пользователей вызвало экстренные службы через платформу Системы-112, информирует пресс-служба ведомства.
«С помощью приложения можно вызвать экстренные службы в одно касание. Кроме того, у пользователей есть возможность вызвать спецслужбы своим близким, чей номер указан в "связанных контактах" приложения», - говорится в сообщении.
Также мобильное приложение позволяет отслеживать на интерактивной карте перемещение бригад скорой помощи и службы газа на вызов и имеет множество других функций. Например, вызов врача на дом или упрощенное оформление ДТП через Европротокол.
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