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Порядка 4,7 тыс. услуг в электронном виде предоставил Комлесхоз Подмосковья в 2024 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Апреля 2024, 15:22
Более 4,7 тыс. услуг в электронном виде предоставил Комлесхоз Московской области с января 2024 года. Все услуги предоставляются через региональный портал государственных услуг, передает пресс-служба ведомства.
«Правительством области реализована техническая возможность предоставления 18 государственных услуг в сфере лесных отношений с использованием государственной информационной системы Московской области (портал РПГУ). С начала 2024 года жители Подмосковья направили в областной комитет лесного хозяйства 4 706 пакетов документов. В разы сократилось время предоставления услуг и снизился процент отказов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.
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