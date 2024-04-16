19апреля 2024
пятница
|
Порядка 700 тыс. жителей Подмосковья проголосовали за территории благоустройства в 2025 году
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 16 Апреля 2024, 16:33
15 марта стартовало всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства. К 11:00 вторника на сайте проголосовало более 682 тыс. человек. Об этом информирует пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.
«Всероссийская платформа za.gorodsreda для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 млн человек. На сегодняшний день 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В этом году на голосовании представлены 220 территорий из 53 горокругов Московской области. К реализации выбранных объектов приступят в 2025 году.
До 30 апреля жители Подмосковья старше 14 лет смогут проголосовать на сайте за выбранную ими территорию.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +6 +8
утром +8 +10 днем +12 +14
Котировки
Партнеры