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Бизнес Подмосковья будет узнавать о проверках целевого использования субсидии
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Апреля 2024, 16:35
На региональном портале Подмосковья оптимизирована услуга по предоставлению финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству. Теперь заявителю проактивно направляются приказ и акт о проведении проверки в личный кабинет. Об этом передает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Целевое использование субсидии могут проверить по плану или внепланово. В любом случае получателю финансовой поддержки сначала будет направлен в личный кабинет на региональном портале приказ или акт о предстоящих контрольных мероприятиях, а после их завершения — акт о результатах проверки. Такая форма взаимодействия экономит время для бизнеса и проверяющего ведомства», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
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