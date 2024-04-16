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В Московской области устранили первые лесные пожары в этом сезоне
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Апреля 2024, 16:36
На территории лесов Подмосковья специалисты устранили первые в этом сезоне пожары. Они были зафиксированы недалеко от города Рошаль. Об этом передает пресс-служба регионального Комлесхоза.
«Возгорания были обнаружены на территории Шатурского и Виноградовского лесничеств, их общая площадь составила 0,64 га. Первое было зафиксировано в 3 км от города Рошаль системой видеомониторинга, второе — в 2 км от деревни Ратмирово лесная охрана заметила в ходе проведения наземного патрулирования», — рассказал зампредседателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.
Оба пожара были низовыми, устойчивыми. Первый возник по вине местного населения, второй перешел на лесной фонд с земель иных категорий.
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