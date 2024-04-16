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Еще 5 онлайн-услуг стали доступны пользователям портала «Паллиативная помощь Подмосковья»

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Апреля 2024, 16:36

В Московской области работает интернет-портал, посвященный оказанию паллиативной помощи в регионе, для удобства пользователей теперь на нем можно получить еще 5 онлайн-услуг, информирует пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Интернет-сервисы позволяют оперативно получить целый комплекс услуг. Так, на портале стали доступны такие направления, как "Самозапись к врачу" - в кабинет паллиативной медицинской помощи, оформление заявок на сестринский уход, обезболивание, выдачу оборудования для использования на дому, а также получение паллиативного статуса. Кроме того, появился раздел "Аптечные сети". В нем необходимо вбить адрес пациента или район, после чего сформируется список ближайших аптек с адресами, телефонами и графиком работы, в которые можно обратиться с рецептом для получения лекарства», - рассказала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области  Анна Шестакова.

Ранее на портале были доступны цифровые услуги – оформление заявки на госпитализацию и вызов патронажной службы.

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