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В Подмосковье на земле за 1 руб. запустят производство комплектующих для электростанций и подстанций
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Апреля 2024, 08:42
Производитель электрощитового оборудования и низковольтных комплектных устройств расширит производственные мощности за счет строительства нового производственного комплекса, для реализации инвестиционного проекта компании «Изолятор-Инвест» был предоставлен участок по региональной программе «Земля за 1 рубль», передает пресс-служба Миноблимущества.
«Объем инвестиций в реализацию проекта на территории Орехово-Зуевского городского округа составит не менее 45 млн рублей. Приступить к строительству предприятия, на котором будут производить керамические изоляторы для гражданских объектов и промышленных предприятий, планируется во II квартале следующего года. Запуск предприятия намечен на I квартал 2027 года», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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