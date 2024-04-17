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Началась поставка медоборудования в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске
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Общество — 17 Апреля 2024, 08:43
Завершается строительство Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске, в новый больничный комплекс началась поставка медицинской техники и оборудования, передает пресс-служба Министерства стройкомплекса Подмосковья во вторник.
«Ведется благоустройство прилегающей территории, отделочные работы, в том числе чистовая отделка помещений, устройство внутренних инженерных сетей, электромонтажные работы», - уточняется в сообщении.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
К завершению строительства привлечены более 1800 рабочих и 23 единицы спецтехники.
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