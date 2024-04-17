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Три золотые медали завоевали подмосковные спортсмены на чемпионате России по плаванию
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Апреля 2024, 08:53
Спортсмены Московской области завоевали первые награды в рамках чемпионата России по плаванию. В копилке сборной региона три золотые медали, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
«Чемпионами России среди женщин стали – Дарья Рогожинова в комплексном плавании на 400 м и Татьяна Белоногофф в заплыве на 50 м брассом. Еще одно "золото" завоевал Александр Степанов, который стал лучшим на дистанции 400 м вольным стилем среди мужчин», - говорится в сообщении.
В составе сборной команды Московской области в соревнованиях принимают участие 26 спортсменов. Среди пловцов в рамках национального чемпионата разыгрывается 41 комплект наград. Соревнования являются отборочными на Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы.
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