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В Подмосковье капитально отремонтируют 64 объекта образования к 1 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Апреля 2024, 08:54
В Московской области продолжается масштабная программа капитального ремонта объектов образования. К началу нового учебного года после капитального ремонта откроют свои двери 41 школа и 23 детских садах, рассказала пресс-служба регионального Министерства строительного комплекса.
Работы по обновлению учреждений образования ведутся в 36 городских округах.
«В настоящее время на всех объектах завершаются работы по демонтажу внутренних конструкций, подрядчики ведут общестроительные работы, замену инженерных сетей», — уточняется в сообщении.
Комплекс работ по капитальному ремонту включает ремонт фасада и кровли, замену оконных блоков, инженерных коммуникаций и обновление внутренней отделки, а также благоустройство территории. В зданиях появится новая мебель и современное оборудование, системы навигации.
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