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Задолженность по исполненному контракту возвращена благодаря бизнес-омбудсмену Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Апреля 2024, 08:56
Более двухсот тысяч рублей задолжала по исполненному контракту городская администрация предпринимателю, лагодаря действиям Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева удалось помочь в оплате образовавшейся задолженности, информирует пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.
«Общество с ограниченной ответственностью по результатам электронного аукциона заключило контракт с местной администрацией по оказанию типографских услуг и производству печатной сувенирной продукции. Работы были выполнены в полном объёме и в установленные сроки, но оплаты за них не последовало. Попытки урегулировать вопрос самостоятельно результатов не дали, и руководство предприятия обратилось к бизнес-омбудсмену за защитой своих прав», - говорится в сообщении.
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