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В округе Истра на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Апреля 2024, 08:53
За прошлую неделю Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов провели 83 аукциона по земельно-имущественным торгам, где общее количество участников составило 280 человек. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 4 человека на лот, передает пресс-служба комитета.
С 8 по 12 апреля самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по аренде земельного участка под склады, расположенного в деревне Павловское городского округа Истра.
Стартовая цена за 48 соток земли начиналась от 2 млн рублей в год, но 7 участников увеличили начальную стоимость в 12,5 раз, прежде чем финальная стоимость в 24 млн рублей была достигнута.
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