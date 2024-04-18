19апреля 2024
пятница
|
В Воскресенске реализовали на торгах самый бюджетный участок за 37 тыс. рублей
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Апреля 2024, 08:54
С 8 по 12 апреля на торгах был реализован самый бюджетный лот в городском округе Воскресенск. Земельный участок расположен в деревне Губино, ул. Молодежная, уч. 50. Участок подходит под строительство дома. Об этом передает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.
«Стартовая цена за 10 соток земли в аренду для ведения личного подсобного хозяйства начиналась от 36 тыс. рублей в год, но в процессе торгов годовая арендная плата увеличилась всего на 1 тыс. рублей и составила 37 тыс. рублей в год. В аукционе принимало участие 2 претендента», - говорится в сообщении.
Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +6 +8
утром +8 +10 днем +12 +14
Котировки
Партнеры