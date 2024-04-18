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В Подмосковье передано в аренду более 200 объектов недвижимости за рубль
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Апреля 2024, 09:34
Программа «Недвижимость за 1 рубль» действует по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с июня прошлого года, аналогично проекту «Земля за 1 рубль», предпринимателям предлагается недвижимость за символическую плату - 1 рубль за 1 квадратный метр в год, передает пресс-служба Миноблимущества.
«Участниками программы "Недвижимость за 1 рубль" уже стали свыше 140 подмосковных компаний и предпринимателей. Общий объем заявленных инвестиций в ремонт полученных помещений и запуск бизнеса составляет более 1 млрд рублей. Суммарно компании создадут порядка 1 тыс. новых рабочих мест. Важно, что программа выгодна и региону и бизнесу – она позволяет области ввести в оборот неликвидные объекты недвижимости, а бизнесу получить в льготную аренду на длительный срок необходимые площади», - подчеркнула заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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