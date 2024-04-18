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В Подмосковье на торги выставили 116 лотов за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Апреля 2024, 09:37
С 8 по 12 апреля на торги в Подмосковье было выставлено 116 объектов. Из них наибольшее количество в городских округах: Дмитровский, Рузский, Домодедово. Об этом информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Так, в Дмитровском округе с начала года было реализовано 45 земельных участков и доступно еще 137 лотов. К примеру, в селе Рогачево можно взять в собственность земельный участок 9 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Вблизи расположены остановки общественного транспорта. Начальная цена — 620 тыс. рублей.
В Рузском округе с начала года жители уже взяли через торги 85 земельных участков. К участию доступно еще 73 лота. В поселке Тучково, ул. Комсомольская, дом № 1, пом. 9-12, 14, 15 в аренду можно взять нежилое помещение 45 кв. метров под свободный вид деятельности. Начальная цена — 397 тыс. рублей в год. Срок аренды — 10 лет.
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