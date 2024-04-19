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Светлана Аипова провела общеобластной штаб по содержанию территорий и многоквартирных домов
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Общество — 19 Апреля 2024, 10:03
Сегодня в рамках общеобластного еженедельного штаба обсудили выполнение работ Месяца чистоты в муниципалитетах, насколько эффективно используется коммунальная техника, подбор специалистов самых необходимых для чистоты территорий профессий и отработку заявок поступающих в ЕДС МО, передает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
«Месяц чистоты — одна из главных тем апреля. Промывка и прометание покрытий, прогребание газонов, мойка контейнерных площадок - основные виды работ. Сейчас выполнено порядка 63% задач. Тем не менее, ускориться необходимо: Воскресенску, Электростали, Чехову, Подольску, Клину, Жуковскому, Кашире, Бронницам, ведь осталось 13 дней до проверки территорий по чек-листу», - отметила руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
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