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В Московскую область передали дополнительную землю для строительства новой автотрассы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Апреля 2024, 10:07
Во взаимодействии Минмособлимущества с ТУ Росимущества в Московской области из федеральной в областную собственность передано три земельных участка общей площадью 0,65 га, земля передана для строительства сети автомобильных дорог «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный», информирует пресс-служба Миноблимущества.
«Строительство автотрассы, которое ведётся по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», - в активной фазе. Всего в течение двух лет из федеральной собственности в областную для реализации данного проекта мы приняли на баланс в общей сложности более 170 земельных участков площадью свыше 220 га», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Новая автотрасса протяженностью 45 км с 4-6 полосами позволит жителям населенных пунктов в 2,5 раза сократить путь до Москвы.
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