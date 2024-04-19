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Земельные инспекторы Подмосковья проходят обучение на базе Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии
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Общество — 19 Апреля 2024, 10:08
На базе ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии» в настоящее время проводится обучение муниципальных земельных инспекторов Московской области по программе повышения квалификации «Определение возраста и видового состава древесно-кустарниковой растительности с целью установления срока неиспользования земельных участков по целевому назначению», информирует пресс-служба регионального Министерства имущественных отношений.
«Такое обучение проводится у нас впервые. Для чего мы выступили с такой инициативой к руководству института. Одной из задач муниципального земельного контроля является проверка по использованию земельных участков сельхозназначения. В ходе осмотров, к сожалению, нередки случаи, когда такая земля не только не используется, но и находится в запущенном состоянии. А для того чтобы инициировать процедуру изъятия неиспользуемых земель, инспекторам необходимо доказать факт трехлетнего неиспользования. Программа обучения позволит мунземинспекторам составлять заключение на основании возраста и видов растительности на земельном участке, что станет подтверждающим фактом и может быть приложено к материалам, направляемым в суд для дальнейшего изъятия. Со своей стороны выражаю огромную благодарность коллегам из научно-исследовательского института фитопатологии за сотрудничество, благодаря чему МЗК станет еще более подкованным, а работа ещё более продуктивной», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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