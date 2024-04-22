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УФАС Подмосковья признало АО «Рост» нарушившим Закон о рекламе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Апреля 2024, 10:16
Ранее в Управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламного звонка с признаками нарушения Закона о рекламе, информирует пресс-служба УФАС Подмосковья.
«Согласно обращению на абонентский номер заявителя поступил рекламный звонок без предварительного согласия адресата», - говорится в сообщении.
В ходе рассмотрения Обращения установлены признаки нарушения части 2 статьи 18 Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением было возбуждено дело в отношении ООО «Рост».
Управление признало Общество нарушившим часть 1 и часть 2 статьи 18 Закона о рекламе.
Управление выдало ООО «Рост» предписание об устранении допущенного нарушения.
Нарушитель будет привлечен к ответственности.
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