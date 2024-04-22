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Сведения в отношении ООО «КитСтрой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
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Общество — 22 Апреля 2024, 10:17
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МУ «ОБЖКХ», в отношении ООО «КитСтрой» для включения в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), передает пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям, Учреждение заключило с Обществом контракт на оказание услуг по аренде бульдозера с экипажем», - говорится в сообщении.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «КитСтрой» подлежат включению в РНП.
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