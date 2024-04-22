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УФАС Подмосковья выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Коломна
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Апреля 2024, 10:19
Управление рассмотрело жалобу ООО «Нефтегазэнергосервис» на действия Администрации городского округа Коломна Московской области, Управления централизованных закупок при проведении открытого конкурса на оказание услуг по разработке схемы теплоснабжения городского округа Коломна Московской области на период 2024-2043 годов, информирует пресс-служба УФАС Подмосковья.
«Согласно доводу жалобы, Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса и нарушены права и законные интересы Заявителя», - говорится в сообщении.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Администрации городского округа Коломна Московской области, Управлению централизованных закупок обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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