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Врачам Подмосковья с начала года предоставлено безвозмездно 90 земельных участков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Апреля 2024, 10:25
В Московской области по программе «Земля врачам», действующей по инициативе губернатора Андрея Воробьева, медикам предоставлено в безвозмездное пользование 90 участков земли, главная задача программы - снять острый дефицит врачей узких специальностей в городских округах Подмосковья, передает пресс-служба Миноблимущества.
«Участки врачам предоставляются как в существующих населённых пунктах, так и в больших массивах, специально выделенных под эти цели в пяти городских округах Подмосковья. В этом году землю получили 90 медиков, 9 из них в поселках. Всего за время действия закона предоставлено 2 258 участков, из них 492 в поселке. На сегодняшний день ещë 141 врач остаётся у нас в очереди на получение», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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