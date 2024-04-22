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В Наро-Фоминске отремонтируют больше 10 км покрытия на дорогах в рамках нацпроекта БКД
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Апреля 2024, 10:25
В Наро-Фоминском округе приступили к ремонту дорог – работы идут на двух участках на региональной и на муниципальной сети, информирует пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Дорожные службы уже приступили к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия на ул. Московской на участке от станции "Нара" до остановки "Холодильник". Это центральная улица города, обеспечивающая проезд местных жителей до железнодорожной станции, пожарной части и промышленных предприятий. Также меняют бортовой камень на ул. Клубной в п. Селятино», – рассказали в ведомстве.
Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется обновить покрытие на 5 региональных дорогах общей протяженностью 10,8 километров. В черте г. Наро-Фоминска отремонтируют ул. Профсоюзную от пересечения с ул. Латышской до ул. Погодина вдоль парков Победы и Дружбы, а также участок дороги от остановки «Юность» на ул. Турейка Парк до микрорайона Мальково, который проходит через д. Тёрновку и ведёт к районной больнице, перинатальному центру и школе. В программу ремонта также вошли участки дороги от д. Спасс-Косицы до д. Верховье и вблизи д. Чешково.
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