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УФАС Подмосковья усилит контроль за порядком установки и эксплуатации рекламных конструкций
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Апреля 2024, 10:32
При выявлении нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования, передает пресс-служба УФАС Подмосковья.
«Закон о рекламе наделяет органы местного самоуправления полномочиями по регулированию установки и эксплуатации рекламных конструкций. В рамках этих полномочий администрации населенных пунктов могут выдавать владельцам незаконных рекламных конструкций предписания о демонтаже и контролировать их исполнение», - говорится в сообщении.
Владельцы рекламных конструкций, установленных без разрешения органов местного самоуправления и без включения в схему размещения рекламных конструкций, получают необоснованные преимущества перед добросовестными конкурентами и не направляют выплаты в бюджет муниципалитетов.
В рамках исполнения поручения территориальные органы должны усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере наружной рекламы. Также ФАС России проведет совместные совещания с органами исполнительной власти и участниками рынка.
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