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В Подмосковье дан старт традиционным встречам с дачниками
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Апреля 2024, 10:48
В Подмосковье дан старт весенним встречам представителей областного Министерства имущественных отношений с дачниками и садоводами, первые такие встречи прошли уже в 12 городских округах Московской области: Люберцах, Богородском, Солнечногорске, Домодедово, Зарайске, Балашихе, Орехово-Зуевском, Одинцовском, Клину, Электростали, Щелково и Лосино-Петровском, информирует пресс-служба ведомства.
«Во встречах принимают участие также представители Московского областного БТИ, Росреестра, ФНС, администраций городских округов, а также ресурсоснабжающих организаций - Мособлгаз и Мособлэнерго», - говорится в сообщении.
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