02мая 2024
четверг
|
Сведения в отношении ООО «ССТ-ПРОЕКТ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Мая 2024, 10:09
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МБУ г.о. Клин «КЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО», в отношении ООО «ССТ-ПРОЕКТ» для включения в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), передает пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям, Учреждение заключило с Обществом контракт на оказание услуг по разработке архитектурно-планировочной концепции, инженерным изысканиям и проектно-сметной документации на благоустройство территории», - говорится в сообщении.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +12 +14
вечером +10 +12 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры