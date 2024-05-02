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УФАС Подмосковья оштрафовало ООО «Балтика» за нарушение Закона о рекламе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2024, 10:10
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Балтика» на сумму 90 тыс. рублей, передает пресс-служба ведомства.
«Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой стоматологических услуг без его предварительного согласия на получение рекламы от Общества», - говорится в сообщении.
В ходе рассмотрения обращения Управление установило, что указанная реклама распространялась с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (часть 2 статьи 18 Закона о рекламе).
По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении ООО «Балтика» возбудило дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.
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