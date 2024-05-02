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Светлана Аипова провела прием граждан в приемной правительства Московской области
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2024, 10:13
В правительстве Московской области состоялся личный прием граждан руководителем Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светланой Аиповой, информирует пресс-служба ведомства.
«В ходе встречи были затронуты вопросы относительно содержания многоквартирных домов, а также благоустройства общественных пространств, среди которых: модернизация детской площадки в Балашихе и состояние инженерных сетей в многоквартирных домах поселка Ногинск-9», - говорится в сообщении.
Так, был разобран вопрос жительницы Балашихи. Светлана Аипова поручила инспекторскому составу территориального отдела №1 принять участие во встрече с жителями и представителями дошкольных образовательных учреждений, чтобы определить какими элементами необходимо наполнить новый детский городок во дворе домов №6 и №8 по улице Ситникова, а также взять на особый контроль проведение его модернизации.
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