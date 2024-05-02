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Фельдшерский здравпункт построят в Егорьевске до конца 2024 года
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Общество — 2 Мая 2024, 10:13
Новый фельдшерско-акушерский пункт построят в поселке Пустоши городского округа Шатура до конца 2024 года, заключен контракт на проектирование и строительство, передает пресс-служба подмосковного Минстроя.
«Новое учреждение здравоохранения будет построено по региональной госпрограмме», - говорится в сообщении.
Заключен контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по возведению фельдшерско-акушерского пункта в поселке Пустоши городского округа Шатура. Здание будет построено по технологии модульного строительства. Подрядчиком на площадке выступает ООО «Крост-Д»
ФАП площадью 200 кв. м. рассчитан на 36 посещений в смену. Здесь разместятся кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, 2-х местная палата для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала. ФАП будет оснащен современным оборудованием
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