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В Богородском округе дорожники ремонтируют Кудиновского шоссе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2024, 10:14
В Богородском округе специалисты Мосавтодора приступили к ремонту дорожного полотна на Кудиновском шоссе, всего в округе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 9 участков региональных дорог общей протяженностью более 25 км, информирует пресс-служба Минтранса региона.
«На участке Кудиновского шоссе от улицы Луговой до остановки "Меленки" дорожные службы приступили к фрезерованию старого покрытия, после выполнят работы по устройству выравнивающего слоя, укладке 4 км нового асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин», – пояснили в ведомстве.
А на участке Кудиновского шоссе от остановки «Сады» до пересечения с трассой М-12 специалисты уже приступили к укладке более 6 км дорожного полотна. Участки шоссе являются высокоинтенсивными, работы на них будут выполнены с использованием смеси А16Вн, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки.
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