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В парках Подмосковья побывало свыше 3,2 млн человек за полторы недели
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Мая 2024, 09:56
С 22 апреля по 1 мая парки Подмосковья посетили 3,2 млн человек, что на 1 377 тыс. больше аналогичного периода 2023 года, информирует пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.
«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.
В выходные праздничные дни парки посещали в среднем 410 тысяч человек ежедневно. За четыре дня выходных численность посетителей составила более 1,6 млн человек. Первого мая, в Праздник Весны и Труда, парки посетило 427 тыс. человек.
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