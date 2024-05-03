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Определен подрядчик строительства поста скорой помощи в Можайском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Мая 2024, 09:57
Подстанцию скорой медицинской помощи построят в селе Поречье Можайского городского округа. Заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству нового объекта здравоохранения, учреждение здравоохранения будет построено по региональной госпрограмме за счет средств бюджета, информирует пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
«Заключен контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по возведению здания поста с корой медицинской помощи ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой помощи» в селе Поречье Можайского округа. Подрядчиком на площадке выступает ООО "Крост-Д"» - говорится в сообщении.
Пост скорой помощи рассчитан на дежурство 3 бригад в смену. В здании разместятся диспетчерская, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема, учебно-методический кабинет, комната хранения медикаментов, иные административные и вспомогательные помещения.
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