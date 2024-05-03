03мая 2024
пятница
|
Во дворах Подмосковья появились новые схемы организации дорожного движения
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 3 Мая 2024, 09:57
В феврале во дворах Подмосковья появились новые схемы организации дорожного движения. Знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» были установлены в тех дворах, откуда ранее от жителей поступали жалобы на невывоз мусора из-за запаркованности возле контейнерных площадок. Проекты организации дорожного движения были разработаны муниципалитетами, согласованы ГИБДД и специальной комиссией, информирует пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
«С начала действия нововведений выявлено порядка 2 тыс. случаев припаркованных автомобилей около контейнерных площадок, мешающих работе мусоровоза. Составлено более 1,2 тыс. протоколов об административных правонарушениях, по остальным фактам вынесено определение о возбуждении административного расследования. Как итог – мусор на контейнерных площадках, где поймали нарушителей, вывезен вовремя», - говорится в сообщении.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +5 +7
утром +4 +6 днем +8 +10
Котировки
Партнеры