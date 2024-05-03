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В ГУСТ МО подвели итоги работы управляющих организаций Подмосковья за 4 месяца
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Мая 2024, 09:58
С начала года сотрудники ГУСТ МО проконтролировали в Центре управления регионом исполнение управляющими организациями около 180 тыс. заявок жителей, поступивших в региональную Единую диспетчерскую службу (ЕДС МО). Наибольшее количество обращений касалось уборки подъездов, восстановления освещения мест общего пользования, ремонта подъездных дверей и запирающих устройств, информирует пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
«Больше всего заявок в ЕДС МО по категориям содержания многоквартирных домов выполнено в Химках, Подольске и Люберцах. Тройку городских округов с наименьшим количеством обращений (без учета ЗАТО) составили Шаховская, Черноголовка и Бронницы. Среди выполненных работ в Химках – восстановление освещения в доме № 16 по улице Энгельса, восстановление окрасочного слоя фасада в доме № 4 по улице Летчика Ивана Федорова в квартале Клязьма, ремонт входных дверей на улице Родионова, 9А. В доме № 3 по улице Ленинградская провели уборку подъездов, а в МКД № 48 на Юбилейном проспекте починили лифтовое оборудование», - говорится в сообщении.
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