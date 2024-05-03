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Гостехнадзор Минэкологии Подмосковья выдал предостережение компании ООО «Москва Карго»
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Мая 2024, 09:59
Специалисты Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья выдали предостережение компании ООО «Москва Карго» за отсутствие информации о прохождении техосмотра 77 единиц спецтехники, передает пресс-служба ведомства.
«В результате проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено, что в системе АИС "Гостехнадзор-Эксперт" за ООО "Москва Карго" зарегистрировано 245 единиц самоходных машин и других видов техники, у 77 из которых отсутствовала информация о прохождении технического осмотра. По результатам контрольных мероприятий ООО "Москва Карго" вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
26 апреля состоялся ежегодный технический осмотр специалистами Гостехнадзора спецтехники у агропромышленного ООО Племзавод «Барыбино» в городском округе Домодедово. Из 67 самоходных видов техники 62 прошли технический осмотр.
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