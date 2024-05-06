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Фельдшер из Волгоградской области купила жилье в Подмосковье благодаря «Социальной ипотеке»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Мая 2024, 11:33
Медработник переехала работать в Подмосковье из Волгоградской области, программа «Социальная ипотека» помогла ее семье поселиться в городском округе Люберцы, информирует пресс-служба Минжилполитики региона.
Наталья Новикова устроилась фельдшером неотложной медицинской помощи в ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» уже имея серьезный профессиональный стаж. До этого обладательница сертификата 28 лет проработала заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в Волгоградской области.
«Когда переезжала, конечно, был страх перемен. Теперь я хочу сказать, что возможности есть всегда и у всех. Люди хорошие везде. Там меня отпускали со слезами, здесь меня полюбили. Нравится абсолютно все. Коллектив хороший, на работу иду как на праздник», — говорит она.
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