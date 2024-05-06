06мая 2024
понедельник
|
В ЖК «Пехра» городского округа Балашиха открылась детская поликлиника на 50 посещений в смену
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Мая 2024, 11:33
В ЖК «Пехра» городского округа Балашиха открылась детская поликлиника на 50 посещений в смену, девелопер проекта ГК «Гранель» построил медицинское учреждение на первом этаже многоквартирного дома по адресу: улица Яганова, 12, площадь объекта составляет 331,7 кв. метров и оснащено всем необходимым оборудованием, передает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«В детской поликлинике будут оказывать первичную и неотложную помощь пациентам до 18 лет. Здесь работают два кабинета педиатров, прививочный и процедурный кабинеты, фильтр-бокс для пациентов с температурой и кабинет неотложной помощи. На первом этаже организованы комфортная зона ожидания и колясочная. Также здесь предусмотрена удобная система навигации. К детскому отделению прикреплены более 600 юных жителей жилого комплекса», - говорится в сообщении.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +9 +11
вечером +7 +9 ночью +3 +5
Котировки
Партнеры