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Опубликован график работы приемной правительства Подмосковья на май 2024 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Мая 2024, 11:34
Утвержден график приема граждан в приемной правительства Московской области на май 2024 года.
Приемная расположена в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом 4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В».
Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко проведет прием граждан 8 мая с 10.00.
Первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн проведет прием граждан 16 мая с 10.00.
И.о. министра образования Московской области Артем Охрименко проведет прием граждан 22 мая с 10.00.
Министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян проведет прием граждан 21 мая с 15.00.
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов проведет прием граждан 16 мая с 15.00.
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