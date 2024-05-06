06мая 2024
понедельник
|
УФАС Подмосковья выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Подольск
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Мая 2024, 11:35
Управление рассмотрело жалобу ООО «Комби» на действия Муниципального учреждения культуры «Сельский дом культуры «Быково», Центра торгов при проведении электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по ремонту системы автоматической пожарной сигнализации, передает пресс-служба УФАС Подмосковья.
«Согласно доводу жалобы, Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы Заявителя», - говорится в сообщении.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +9 +11
вечером +7 +9 ночью +3 +5
Котировки
Партнеры