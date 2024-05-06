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Андрей Воробьев поздравил со Светлой Пасхой прихожан Храма Рождества Иоанна Предтечи
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Мая 2024, 11:36
Губернатор Московской области приехал в Лесной городок Одинцовского г.о. к вечернему богослужению, поставил свечку к иконе «Воскресение Христово», а заодно пообщался с настоятелем храма и прихожанами, информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Сегодня у нас во всех подмосковных храмах проходят службы, и самое главное – царит хорошее настроение! Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всем нам мира, Победы! - сказал Андрей Воробьев. – Мы приехали в Храм Рождества Иоанна Предтечи. Я слышал очень много добрых слов в адрес его настоятеля. Дай Бог, чтобы храм всегда был полон!».
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