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Губернатор проверил благоустройство Советской площади в Дмитрове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Мая 2024, 11:36
В Дмитровском г.о. завершили I этап благоустройства Советской площади, также в этом году приведут в порядок сквер Кузнецова и начнут работы в Некрасовском сквере. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с местными жителями и узнал, как они оценивают эти перемены, информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Мы завершили I этап благоустройства Советской площади. Заменили здесь асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками и систему видеонаблюдения. Обустроили пешеходные и велодорожки, сделали места для спокойного отдыха, выполнили озеленение. Также на площади завершили реконструкцию фонтана. Я думаю, что летом здесь будет аншлаг, - сказал Андрей Воробьев. – В следующем году приступим ко II этапу. И местную достопримечательность, вал, тоже облагородим – это наше культурное наследие».
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